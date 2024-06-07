Новак назвал цель 2,8-3% роста в экономике абсолютно достижимой

Вице-премьер РФ рассказал о амбициозных задачах по развитию экономики страны.

Российские целевые показатели по росту ВВП страны на 2,8 или 3 процента являются абсолютно достижимыми, кроме того, экономическая система может расти больше. Соответствующее заявление на Деловом завтраке, организованном Сбером на полях Петербургского международного экономического форума, сделал вице-премьер Александр Новак. Чиновник пояснил коллегам, что правительству важно совместно поумать, а затем предложить бизнес-индустрии такие меры, которые бы сформировали у предпринимателей и доверие, и комфортные условия. В частности, речь ведется о системном блоке и государственной поддержке, долгосрочных и предсказуемых налоговых условиях. Александр Новак добавил, что еще одним важным направлением для работы кабинета министров является снижение административных барьеров, развитие финансового рынка и формирование систем расчетов.

Цели 2,8-3% роста в экономике абсолютно достижимы и можно расти больше. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак: газ через 20 лет может превысить долю нефти в мировом энергопотреблении.

Фото и видео: ПМЭФ