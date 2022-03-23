Новак: США пытаются переложить на РФ проблему роста своих цен на топливо

Вице-премьер РФ рассказал о том, что Вашингтон сам виноват в росте цен на энергоносители.

Российский вице-премьер Александр Новак считает, что США пытаются переложить на Москву проблему роста своих цен на топливо. Таким мнением специалист поделился на правительственном часе в Государственной Думе 23 марта. По словам чиновника, на самом деле Россия не имеет никакого отношения к ситуации.

Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо. В США с начала года рост цен на топливо составил 19%. Доля энергоресурсов РФ в США от нашего экспорта составляют всего 3%. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак объяснил законодателям, что власти США сами поступательно отказываются от развития собственной нефтяной отрасли, а также сокращают в нее инвестиции и не дают компаниям строить нефтепроводы, не разрешают выдавать новые участки под бурение. Несмотря на сложную геополитическую обстановку Россия продолжает поставлять газ европейским потребителям по контрактам.

Новак: объем инвестиций в ТЭК в 2021 году составил 4,4 трлн рублей.