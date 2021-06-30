Новак: Россия планирует в 10 раз нарастить долю ВИЭ в энергобалансе страны

Для этого сильно сократят доли угольной генерации.

Вице-премьер Александр Новак на Международном финансовом конгрессе заявил, что Россия планирует в 10 раз нарастить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны. Так, к 2040 году эта доля вырастет с 1 до 10%.

По словам премьер-министра, рост будет обеспечен по больше части за счет сокращения доли угольной генерации с 15% до 7%.

По словам Новака, ВИЭ в настоящий момент не очень эффективны, если сравнивать с традиционными источниками. По этой причине, как отметил вице-премьер, паритета удастся достигнуть не раньше следующего десятилетия.

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Видео: YouTube / Банк России