  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 9:29
398
Alena_Zinovieva Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ночью над Парнасом заметили серебристые облака – видео

0 0

В сети появилось красочное видео с природным явлением.

В ночь на 12 июля жители Парнаса могли наблюдать в небе серебристые облака. Красочное видео с природным явлением опубликовано на YouTube.

Серебристые облака пришли в Петербург из Усть-Илимска. Сейчас они активно движутся с востока на запад, иногда совсем исчезая, а иногда хорошо проявляясь на небе.

Серебристые облака или ночные светящиеся облака – сравнительно редкое атмосферное явление, возникающее в мезосфере на высоте 76-85 км над поверхностью Земли. Их можно увидеть в глубоких сумерках после заката или перед восходом Солнца.

Ранее мы писали, что новый антициклон сохранит в Петербурге жаркую погоду 12 июля.

Видео: YouTube / Aurora Hunters (Катя Стрельникова)

Теги: погода спб, серебристые облака
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии