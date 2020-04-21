Во время взрыва газа в доме на Васильевском острове пострадал мужчина

В настоящий момент он находится в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 21 апреля в Василеостровском районе Петербурга произошел серьезный пожар. Как сообщили очевидцы, огонь разгорелся в одной из квартир дома №61 на Среднем проспекте В.О. В сети появилось видео с места происшествия.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газа. На записи видно, что огонь охватил три комнаты помещения на шестом этаже.

Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, в результате случившегося пострадал 34-летний мужчина. Его увезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося ведется проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Балт