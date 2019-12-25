Ночью в Петербурге закрыли дамбу

В пятницу, 13 марта, около двух часов ночи в Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу. Об этом сообщила пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).
Движение судов было закрыто в связи с закрытием дамбы. Движение автомобилей проводится в штатном режиме. Однако, водителей просят соблюдать скоростной режим и учитывать боковой ветер.
Дамбу планируют открыть около 10 часов утра. Но время может измениться из-за гидрологической обстановки.
В Петербурге в пятницу пройдут дожди с мокрым снегом.
Фото: dambaspb.ru
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