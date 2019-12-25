Ночью в Петербурге закрыли дамбу

Открыть её планируют к 10 утра.

В пятницу, 13 марта, около двух часов ночи в Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу. Об этом сообщила пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Движение судов было закрыто в связи с закрытием дамбы. Движение автомобилей проводится в штатном режиме. Однако, водителей просят соблюдать скоростной режим и учитывать боковой ветер.

Дамбу планируют открыть около 10 часов утра. Но время может измениться из-за гидрологической обстановки.

В Петербурге в пятницу пройдут дожди с мокрым снегом.

Фото: dambaspb.ru