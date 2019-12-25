В Петербурге в пятницу пройдут дожди с мокрым снегом

В течение суток будет от +2 до +4 градусов.

В Петербурге 13 марта ожидается облачная погода. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на пятницу в городе пойдет мокрый снег с дождем, днём также продолжатся осадки, но уже в меньшем объеме. Ночью ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днем ветер достигнет скорости 7-12 м/с, местами порывы – до 15-17 м/с.

В течение суток будет от +2 до +4 градусов, атмосферное давление днём повысится.

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