Ночью с Володарского моста спрыгнул человек

Неизвестный проплыл вниз по течению около 200 метров, а затем скрылся под водой.

В ночь на воскресенье, 5 июля, неизвестный спрыгнул с Володарского моста. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что человека заметили на мосту около 04:00 со стороны Народной улицы. После прыжка он проплыл вниз по течению около 200 метров, а затем скрылся под водой в момент прохода кораблей.

На данный момент на месте работают спасатели.

Информация о состоянии прыгавшего и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что за 3 июля сотрудники МЧС в Петербурге трижды выезжали спасать утопающих.

Фото: wikipedia.org