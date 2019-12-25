Полиция осмотрела два ТРЦ в Петербурге после ночных анонимок с угрозами

В обоих центрах не нашли взрывчатых веществ и опасных предметов.

Поздним вечером 7 октября и ночью 8 октября петербургские полицейские искали бомбы в двух торговых центрах города. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, жертвами анонимных писем с угрозами стали ТРЦ "Питерлэнд" и ТРЦ "Невский центр".

Отмечается, что письма о минировании петербургских центров получила московская ФСБ, информацию затем передали по адресу. Полиция осмотрела оба ТРЦ, никаких опасных веществ и устройств в закрытых на ночь заведениях не нашли. Материалы направлены в следственное управление полиции.

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Фото: Piter.TV