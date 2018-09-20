Ночью на трамвайных путях в Приморском районе застало два автомобиля

Движение было восстановлено в течение 15 минут.

В ночь на 24 августа на проспекте Испытателей, 37 на трамвайных путях застряли два автомобиля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие случилось в Приморском районе Петербурга на Комендантской площади около часа ночи. Водитель иномарки выбрал ошибочное направление движения и застрял в месте проведения ремонтных работ на трамвайных путях. Проезжавший мимо патрульный экипаж ДПС решил оказать содействие, но тоже застрял.

Движение на данном участке дороги было восстановлено в течение 15 минут. Транспортные средства повреждений не получили и разъехались по своим направлениям.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ново-Адмиралтейский канал упал автомобиль.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"