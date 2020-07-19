Ночью на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль

Пожарные потушили машину за несколько минут.

В ночь воскресенье, 19 июля, в Кировском районе Петербурга загорелся автомобиль. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Известно, что возгорание началось около 03:00 у дома №34 на проспекте Маршала Жукова. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Очевидцы отмечают, что пожарные потушили машину за несколько минут. О пострадавших информация не поступала.

Ранее мы писали, что неизвестный поджег ночью автомобиль на улице Савушкина.

Видео: vk.com/spb_today