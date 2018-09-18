Ночью на небе петербуржцы заметили две Луны

Ночью 16 августа жители Петербурга увидели необъяснимое явление: в небе они заметили две Луны. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.
На фотографиях видно несколько ярких точек на небе, которые напоминают спутник Земли.
"Одна из них была настолько яркая (было полнолуние), что освещала соседние дома. Также она немного двигалась в разные стороны",
- написал пользователь в социальных сетях.
Петербуржец отмечает, что в 3:30 одна из "Лун" потускнела и исчезла с неба. Один из свидетелей запечатлел даже четыре ярких объекта. Что это было на самом деле - пока неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленинградской области наблюдали опасное явление природы - суперячейку.
Фото: spb_today_unpublished
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