Ночью на небе петербуржцы заметили две Луны

В четвертом часу ночи одна из "Лун" загадочно исчезла.

Ночью 16 августа жители Петербурга увидели необъяснимое явление: в небе они заметили две Луны. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

На фотографиях видно несколько ярких точек на небе, которые напоминают спутник Земли.

"Одна из них была настолько яркая (было полнолуние), что освещала соседние дома. Также она немного двигалась в разные стороны", - написал пользователь в социальных сетях.



Петербуржец отмечает, что в 3:30 одна из "Лун" потускнела и исчезла с неба. Один из свидетелей запечатлел даже четыре ярких объекта. Что это было на самом деле - пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленинградской области наблюдали опасное явление природы - суперячейку.

Фото: spb_today_unpublished