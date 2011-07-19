Ночью грабитель пытался попасть в храм на Афонской улице

Основные приметы: мужчина среднего роста, в куртке с элементами светоотражения.

Ночью грабитель пытался попасть в Храм всех святых в память воинов, погибших при исполнении служебного долга, расположенный на Афонской улице. Потерпев неудачу, он скрылся под звуки сработавшей сигнализации, стало известно Piter.tv.

Как стало известно, незнакомец разбил наружный слой двухкамерного стекла, сработала сигнализация. После этого он испугался и сбежал, из храма ничего не было похищено.

Грабителя-неудачника уже разыскивают полицейские. Основные приметы: мужчина среднего роста, в куртке с элементами светоотражения.

Ранее полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца.

Фото: ВКонтакте/ Храм Всех Святых в Коломягах (Приморский район)