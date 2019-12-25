Двое мужчин пострадали во время ночной драки на Думской улице

Один из них получил ножевое ранение, второй травмы головы и лица.

В ночь на 27 декабря в центре Петербурга произошел конфликт, в ходе которого пострадали его участники. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Конфликт между двумя мужчинами разгорелся в 03:33 возле дома №2 на Думской улице. Один из участников драки, 29-летний житель Петербурга, проживающий в доме на Шлиссельбургском проспекте, ударил своего 27-летнего оппонента ножом в живот. Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать по горячим следам. Ему потребовалась помощь медиков.

Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами лица. Помощь потребовалась и тому, кто получил ножом в живот. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением живота в удовлетворительном состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

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