Ночью в Петербурге ожидается до +10 °С

Температура воздуха днем прогреется до +22..+24 °С.

В ночь с 15 на 16 августа в Петербурге ожидается до +10 °С. Днем температура воздуха прогреется до +22..+24 °С. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве.

По прогнозам метеорологов, в четверг, 16 августа, в Северной столице будет облачно и без осадков. Порывы ветра достигнуть 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 763 миллиметров ртутного столба.

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга ушел в отпуск, не дождавшийся рекордов от погоды.

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