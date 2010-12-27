Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Ночью в Петербурге ожидается до +10 °С
Сегодня, 15:06
0
Alena_Zinovieva
36

Ночью в Петербурге ожидается до +10 °С

0
 
 

Температура воздуха днем прогреется до +22..+24 °С.

В ночь с 15 на 16 августа в Петербурге ожидается до +10 °С. Днем температура воздуха прогреется до +22..+24 °С. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве.

По прогнозам метеорологов, в четверг, 16 августа, в Северной столице будет облачно и без осадков. Порывы ветра достигнуть 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 763 миллиметров ртутного столба.

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга ушел в отпуск, не дождавшийся рекордов от погоды.

Фото: pixabay.com

Теги: погода в спб , похолодание
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5