Ночью на Взлётной улице два алкаша избили битой первого встречного

В Московском районе патруль Росгвардии задержал пару гопников с битой.

В Московском районе на выходных пара петербуржцев жестоко избила прохожего с целью наживы. К счастью, бандитов успели задержать сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в 3 часа ночи на Взлетной улице. Здесь пьяные молодые парни избивали 44-летнего мужчину бейсбольной битой и кулаками. Они обещали прекратить издевательства в обмен на деньги из кошелька жертвы. Однако процесс избиения несчастного у стен дома № 11 продолжался не так долго, как планировали правонарушители. На место происшествия выехал патруль Росгвардии, обоих алко-гопников тут же задержали.