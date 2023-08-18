Ночь днем и кровавое небо. В Канаде засняли пугающее природное явление

Ранее власти призвали всех жителей города эвакуироваться.

Город Йеллоунайф в Канаде окрасился в красный цвет из-за последствий лесных пожаров. Жители населенного пункта разместили в социальных сетях видеоролики с необычным стихийным явлением. В кадре показаны улицы, на которых горят фонари. При этом все предметы и обстановка окрашены в ярко красный цвет. По информации от аналитиков, такая ситуация вызвана смогом. Ранее всем жителям города, расположенного на севере страны, власти приказали эвакуироваться с территории из-за приближения пламени.

Это не фотошоп. Кажется, что сейчас ночь, однако сейчас день. очевидица природного явления

На Гавайях из-за природных пожаров погибли 53 человека.

Фото и видео: YouTube / Manila Bulletin Online