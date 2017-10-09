Нобелевскую премию дали за исследование экономического поведения

Нобелевский комитет объявил лауреата премии по экономике. Им стал американец Ричард Тейлор.

В понедельник, 9 октября. Стал известен лауреат Нобелевской премии по экономике. Научный приз за исследования поведенческой экономики дали американскому ученому Ричарду Тейлору.

Комитет объяснил, что именно изучал Тейлор. Одним из простых примеров его исследования является рост спроса на зонтики во время неожиданного дождя. Компании, которые начнут увеличивать цены, чтобы получить больший доход, потеряют доверие клиентов.

Еще одной иллюстрацией исследования американца является поведение человека с долгами. Он боится использовать свои накопления, потому что опасается не восстановить их. Поэтому ему проще использовать кредиты.

Фото и видео: Twitter / The Nobel Prize