Из реки Монастырка достали бездыханное тело мужчины

Он решил в одиночку искупаться, а вернуться на берег уже не смог.

Накануне в центре Петербурга нашли тело еще одного утопленника. Из реки Монастырка достали труп мужчины 40 лет в фиолетовых плавках. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Петербуржец решил в одиночку искупаться в реке. Вернуться на берег он уже не смог. Тело нашли на глубине трех метров. Мужчина отплыл от берега на 18 метров. Личность погибшего устанавливается.

Ранее в карьере возле синявинской птицефабрики утонул 29-летний мужчина.

Фото: ru.wikipedia.org / ВалентинСВ