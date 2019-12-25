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В карьере возле синявинской птицефабрики утонул 29-летний мужчина
Сегодня, 10:35
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В карьере возле синявинской птицефабрики утонул 29-летний мужчина

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Погибший не умел плавать.

Полиция Ленобласти разбирается в обстоятельствах гибели 29-летнего мужчины. Накануне он утонул в карьере "Птички" возле синявинской птицефабрики. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась родственница погибшего. Она рассказала, что мужчина долгое время не выплывал. По словам женщины, он не умел плавать.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Тело мужчины вытащили из водоема. Внешних признаков насильственной смерти на нем не оказалось. Останки направили в морг города Кировска.

Ранее в Большой Ижоре молодой человек утонул во время игры в мяч.

Фото: Piter.TV

Теги: несчастный случай, утонул
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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