Студия Nintendo опубликовала релизный трейлер Super Mario Bros. Wonder. Игра стала доступна пользователям Nintendo Switch с 20 октября.
Новинка предложит игрокам проходить уровни и сражаться с врагами. Также появится возможность играть не только за главного персонажа Марио, но и за других личностей. Super Mario Bros. Wonder получила высочайшие оценки от прессы, которая отметила то, насколько хорошо разработчики поработали над геймплеем
Ранее мы сообщали, что Ubisoft выпустила трейлер кроссовера Trackmania и Laserhawk.
Видео: YouTube / Nintendo of America
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