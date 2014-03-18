Игра получила высочайшие оценки от прессы.

Студия Nintendo опубликовала релизный трейлер Super Mario Bros. Wonder. Игра стала доступна пользователям Nintendo Switch с 20 октября.

Новинка предложит игрокам проходить уровни и сражаться с врагами. Также появится возможность играть не только за главного персонажа Марио, но и за других личностей. Super Mario Bros. Wonder получила высочайшие оценки от прессы, которая отметила то, насколько хорошо разработчики поработали над геймплеем

Ранее мы сообщали, что Ubisoft выпустила трейлер кроссовера Trackmania и Laserhawk.

Видео: YouTube / Nintendo of America