Николай Дроздов хочет покинуть программу "В мире животных"

Профессор МГУ уже нашел себе замену.

Николай Дроздов заявил, что хочет уйти из программы "В мире животных". Об этом он рассказал ТАСС.

Профессор МГУ, доктор биологических наук готов передать борозды правления своему молодому напарнику на канале "Карусель" — 15-летнему Алексею Лапину. Дроздов отметил, что детская студийная программа — не его формат.

Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны. Так что поздравляю вас с новым ведущим. Николай Дроздов

Напомним, Дроздов ведет "В мире животных" уже более 40 лет — с 1977 года. С 2016 года программа выходит на детском телеканале "Карусель".

Вот уже два года мы начинаем и заканчиваем нашу передачу вдвоем с Алексеем Лапиным, сейчас ему 15 лет, а впервые он появился в "детской страничке" нашей программы в качестве гостя в 5 лет. Сейчас Алексей уже вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий. Николай Дроздов

Ранее мы писали, что Елена Летучая стала ведущей авторской программы на "Первом" канале.

Фото: karusel-tv