Николь Кидман поделилась тайной, что она ест живых червей и личинок

По сети разлетелось видео, в котором Николь Кидман смакует живых червей и личинок.

Мировая знаменитость Николь Кидман раскрыла свой маленький секрет - она с удовольствием есть червей, личинок и насекомых.

Николь Кидман раскрыла свой секрет в рамках нового проекта "Secret Talent Theatre". Соответствующее видео появилось на YouTube. В новом проекте звезды мировой величины демонстрируют свои таланты. Кто-то показывает фокусы, кто-то поет, кто-то танцует. Кидман же поделилась со зрителями, что она ест насекомых. В видео кинозвезда сидит за столом, где под крышкой находится еда. Когда открывается крышка, то зрители видят, что там находятся живые личинки, гусеницы, жареные кузнечики. Актриса призналась, что особой сочностью отличаются личинки мучного хрущака.

Видео молниеносно набрало несколько сотен тысяч просмотров. В комментариях люди отнеслись по-разному к "секрету" Кидман.

Видео:YouTube/Vanity Fair