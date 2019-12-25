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Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии
Сегодня, 13:29
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lesjasap

Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии

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Также спортсменки из РФ заняли 9 и 15 позиции в соревновании.

Россиянка Елена Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии. Состязания проводятся в городе Сигулда. По результатам двух попыток спортсменка отстала от лидера на 0,65 секунды. Первое место в соревновании получила австрийка Янин Флок (1 минута 42,93 секунды).  Бронзовая награда отдана нидерландке Кимберли Бос (+0,80). 

Россиянка Юлия Канакина показа девятый результат, а Алена Фролова - 15-й. 

Напомним, что Елена Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в 2014 году, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата мира в 2016 году. На чемпионатах мира спортсменка трижды выигрывала золотую медаль.

Фигурист Коляда стал победителем этапа серии Гран-при в Москве.

Фото: Pixabay.com

Теги: елена никитина, кубок мира, латвия, скелетон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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