Также спортсменки из РФ заняли 9 и 15 позиции в соревновании.

Россиянка Елена Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии. Состязания проводятся в городе Сигулда. По результатам двух попыток спортсменка отстала от лидера на 0,65 секунды. Первое место в соревновании получила австрийка Янин Флок (1 минута 42,93 секунды). Бронзовая награда отдана нидерландке Кимберли Бос (+0,80).

Россиянка Юлия Канакина показа девятый результат, а Алена Фролова - 15-й.

Напомним, что Елена Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр в 2014 году, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата мира в 2016 году. На чемпионатах мира спортсменка трижды выигрывала золотую медаль.

Фигурист Коляда стал победителем этапа серии Гран-при в Москве.

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