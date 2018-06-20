Главный тренер ЦСКА рассказал, как СКА удалось победить москвичей

Москвичи готовятся к ответной игре на домашней арене.

Главный тренер московской команды ЦСКА рассказал о причинах второго поражения от петербургского СКА. Игорь Никитин заявил, что клуб не успевает выучить правила,которые разнятся для каждого соперника. Напомним, что игра в рамках Западной конференции КХЛ состоялась накануне.

Что комментировать - готовимся к следующей игре. Тяжело столько меньшинства играть. Ребята устают, соперник играет против нас мастеровитый объясняет специалист

Спикер добавил, что на игре ЦСКА сказалась замена основного вратаря Сорокина, сказалась на результате встречи. Он добавил, что москвичи хотели дать возможность второму вратарю Ларсу проявить себя.

Напомним, что на данный момент на счету обеих команд по две победы. Вечером 4 апреля состоится еще одна игра в серии. Матчи продлятся до четырех побед.

Фото: Вконтакте/ХК СКА