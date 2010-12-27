Илья Воробьев прокомментировал победу СКА над "Спартаком" в овертайме

Тренер назвал концовку для петербуржцев "сложной".

Главный тренер петербургской хоккейной команды СКА Илья Воробьев оказался немногословным после игры против московского "Спартака". Обычно специалист разбирает хорошие моменты в игре, но в этот раз решил обойтись без хвалебных речей в адрес "армейцев".

Отметим, что спортсменам удалось выиграть москвичей со счетом 3:2. Преимущество одержано благодаря овертайму. На данный момент на счету клуба уже две победы из четырех возможных. Таким образом, петербуржцы сравняли результат со "Спартаком" в рамках плей-офф КХЛ.

Работаем над этим лаконично отметил тренер

Следующая игра запланирована на 6 марта в 19.30. Новые матчи турнира пройдут в Ледовом дворце Северной столицы.

Фото: Вконтакте/ХК СКА