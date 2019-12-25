Директор школы: "Никчемные клики приводят к подвисанию платформ дистанционного обучения"

Третий день подряд ученики и родители испытывают проблемы с дистанционным обучением.

Петербургские школьники уже третий день находятся на дистанционном обучении. Однако такая форма не устроила не только многих детей и родителей, но и учителей. Родители недовольны тем, что их детям задают слишком много заданий, также многие жалобы связаны со сбоями сервисов. "Невские Новости" узнали из-за чего возникают сложности.

Директор лицея № 369, председатель ассоциации молодых педагогов России в Петербурге Константин Тхостов предположил, что к такой форме обучения оказались не готовы сами родители. Многие не умеют работать в интернете и допускают ошибки, которые приводят к подвисанию сайтов.

Зайдя на сайт и не получив ответ, каждый считает своим долгом кликнуть один, два и 10 раз, поэтому происходит обрушение даже самого устойчивого сервиса, – заявил Тхостов

Константин Тхостов попросил родителей как можно меньше совершать "никчёмные заходы на тот или иной ресурс", и тогда он сможет стать хорошей платформой для дистанционного образования. Эта система в первую очередь нужна учителям и ученикам.

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