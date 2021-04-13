Nightdive выпустила релизный трейлер System Shock Remake

Компания показала несколько кадров с геймплея.

Авторы ремейка компьютерной игры System Shock из студии-разработчика Nightdive показали на собственном YouTube-канале релизный трейлер в честь выхода игры на персональных компьютерах. В кадре авторы показали игрокам нескольких монстров, вооружение и различные локации. Некоторые пользователи успели покадрово сравнить ремейк с оригинальной версией проекта. По мнению создателей обновленной версии, ремейк является возрождением одной из величайших игр в истории. Особенностями новинки они назвали жестокие войска обезумевшего искусственного интеллекта SHODAN, нелинейную историю и инновационный стиль, который совмещает в себе ретро-футуризм и современные технологии. Дополнительно авторы игры планируют выпустить книгу о семилетней разработке проекта. Их творение выйдет в феврале 2024 года.

Вышел трейлер экшн-комедии "Круче некуда" с Джеки Чаном.

Фото и видео: YouTube / Nightdive Studios