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Nightdive выпустила релизный трейлер System Shock Remake

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Компания показала несколько кадров с геймплея.

Авторы ремейка компьютерной игры System Shock из студии-разработчика Nightdive показали на собственном YouTube-канале релизный трейлер в честь выхода игры на персональных компьютерах. В кадре авторы показали игрокам нескольких монстров, вооружение и различные локации. Некоторые пользователи успели покадрово сравнить ремейк с оригинальной версией проекта. По мнению создателей обновленной версии, ремейк является возрождением одной из величайших игр в истории.  Особенностями новинки они назвали  жестокие войска обезумевшего искусственного интеллекта SHODAN, нелинейную историю и инновационный стиль, который совмещает в себе ретро-футуризм и современные технологии. Дополнительно авторы игры планируют выпустить книгу о семилетней разработке проекта. Их творение выйдет в феврале 2024 года. 

Вышел трейлер экшн-комедии "Круче некуда" с Джеки Чаном.

Фото и видео: YouTube / Nightdive Studios

Теги: nightdive, system shock remake, компьютерная игра, ремейк, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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