Независимые муниципальные депутаты Петербурга объединились в ассоциацию

Первый конгресс прошел в воскресенье, 15 сентября.

В воскресенье, 15 сентября, в Петербурге прошел первый конгресс независимых муниципальных депутатов. Об этом сообщила пресс-служба проекта "Объединенные демократы".

Около 100 депутатов города, включая самовыдвиженцев и тех, кого выдвинули партии "Яблоко", "Справедливая Россия", "Партия Роста", решили объединиться в ассоциацию, чтобы в дальнейшем поддерживать друг друга и выступать с совместными инициативами.

Ассоциация будет заниматься образовательной и юридической поддержкой депутатов, а также помогать им устанавливать контакты с муниципалами из других городов и стран.

Ранее мы писали, что в ИКМО №72 не стали пересчитывать голоса и утвердили результаты выборов.

Фото: ВКонтакте / Объединённые демократы