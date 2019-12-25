Петербуржец установил незаконный причал в Кронштадте

Прокурор Кронштадтского района подготовил исковое заявление с требованием освободить акваторию от объекта. Оно будет передано в суд.

Сотрудники прокуратуры Петербурга намерены обязать петербуржца освободить акваторию Невской губы от незаконно установленного причала. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как удалось установить, мужчина разместил плавучий причал и гидротехническое сооружение, связывающее с ним береговую линию, в отсутствие правоустанавливающих документов. Причал был использован для перевозки пассажиров, а государственная земля – для парковки.

Прокурор Кронштадтского района подготовил исковое заявление. Оно будет передано в суд.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Ленобласти заинтересовалась головой из Сертоловского леса.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга