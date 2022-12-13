Эксперта Музея военного костюма в Ленобласти задержали за незаконный оборот оружия

Возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В понедельник, 10 апреля, в рамках расследования возбуждённого в 2022 году уголовного дела в результате реализации оперативной информации в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом оружия и боеприпасов, был задержан 54-летний эксперт Музея военного костюма, проживающий в Тосненском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты 5 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, а также 132 патрона, 70 из которых пригодны для стрельбы, затворы к пистолету и стволы с нарезами и патронниками различного калибра.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.TV