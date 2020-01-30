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На Выборгской таможне обнаружили незадекларированные зубы динозавров
Сегодня, 17:27
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На Выборгской таможне обнаружили незадекларированные зубы динозавров

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Товары направили на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что через границу перевозили редкие коллекционные образцы.

В среду, 27 октября, в пресс-службе Северо-Западного управления таможни рассказали Piter.tv, что сотрудники таможенного поста МАПП "Брусничное" Выборгской таможни задержали необычный груз: через границу перевозили незадекларированные зубы и когти динозаврорв, известняковые плиты и реплику окаменелого черепа саблезубой кошки.

В ходе досмотра и проверки документов выяснилось, что предметов больше заявленного числа: зубов больше на 51 штуку, а плит больше на четыре штуки. Перевозчик отметил, что не проверял товар на соответствие, из-за чего и произошло несоблюдение достоверного декларирования. В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении.

Товары отправили на экспертизу. Специалисты утверждают, что объекты – редкие коллекционные образцы, рыночная стоимость которых составляет 383 569 рублей. Зубы, когти и плиты представляют для науки интерес, их можно отнести к культурным ценностям.

Ранее мы писали, что в посылке в Пулково нашли радиоактивные танковые часы.

Фото: пресс-служба Северо-Западного управления таможни

Теги: выборгская таможня, зубы динозавров, незадекларированные товары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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