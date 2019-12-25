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Невский завод в Петербурге назвали в честь изобретателя трамвая Пироцкого
Сегодня, 15:33
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himif

Невский завод в Петербурге назвали в честь изобретателя трамвая Пироцкого

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Первый в мире электрический трамвай проехал по Петербургу ровно 140 лет назад.

"Невский завод электрического транспорта" в Петербурге назвали именем российского инженера Федора Пироцкого. Как рассказали в пресс-службе комитета промышленной политики, именно Пироцкий оснастил обычный вагон электродвигателем, таким образом разработав прототип трамвая. Первый в мире электрический трамвай проехал по Петербургу ровно 140 лет назад.

Отмечается, что после Пироцкого предприниматели и инженеры братья Сименсы переняли опыт и идеи русского коллеги, благодаря чему регулярные рейсы новейшего транспорта начались в Берлине. Сам Невский завод в Петербурге поставляет трамваи и троллейбусы в города России и борется за международный рынок, главный продукт предприятия – это трамвай "Витязь-М". Современный электротранспорт может вместить 265 человек сразу, хотя в вагоне Пироцкого помещались лишь 40 пассажиров. Конструкции вагонов "Витязя-М" разработали отечественные инженеры, за рубежом аналогов им нет.

Ранее мы рассказывали, что крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин.

Фото: Piter.TV

Теги: невский завод, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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