Невский завод в Петербурге назвали в честь изобретателя трамвая Пироцкого

Первый в мире электрический трамвай проехал по Петербургу ровно 140 лет назад.

"Невский завод электрического транспорта" в Петербурге назвали именем российского инженера Федора Пироцкого. Как рассказали в пресс-службе комитета промышленной политики, именно Пироцкий оснастил обычный вагон электродвигателем, таким образом разработав прототип трамвая. Первый в мире электрический трамвай проехал по Петербургу ровно 140 лет назад.

Отмечается, что после Пироцкого предприниматели и инженеры братья Сименсы переняли опыт и идеи русского коллеги, благодаря чему регулярные рейсы новейшего транспорта начались в Берлине. Сам Невский завод в Петербурге поставляет трамваи и троллейбусы в города России и борется за международный рынок, главный продукт предприятия – это трамвай "Витязь-М". Современный электротранспорт может вместить 265 человек сразу, хотя в вагоне Пироцкого помещались лишь 40 пассажиров. Конструкции вагонов "Витязя-М" разработали отечественные инженеры, за рубежом аналогов им нет.

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Фото: Piter.TV