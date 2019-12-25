Невролог заявил о головных болях при частом использовании смартфона

Вредное мобильное излучение поглощается сетчаткой глаза, головным мозгом.

Влияние мобильного телефона на здоровье человека неоднократно исследовалось, причём полученные данные интерпретировались зачастую противоположным образом. Основной вред от телефона - это электромагнитное излучение, как в момент разговора по телефону, так и в то время, когда он находится близко к нашему телу. Об этом агентству "Прайм" рассказал врач-невролог, врач-нейрохирург "СМ-Клиника" Марат Якупов.



Из-за частого использования телефона у человека могут возникнуть частые головные боли, усталость, раздражительность, сонливость днем. Вредное мобильное излучение поглощается сетчаткой глаза, головным мозгом.



Невролог советовал как можно реже пользоваться смартфоном, не класть его рядом с собой и не носить в кармане. Разговаривать по телефону часто также не стоит, при длительных переговорах стоит делать перерыв после 15 минут. Подносить телефон к уху стоит только после ответа, так как режим вызова – самый сильный период вредного излучения.



Еще один невролог объяснил, почему опасно спать рядом со смартфоном.

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