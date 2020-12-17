Невролог рассказал о подборе лекарств при головной боли

Как отметил медик, если головные боли проявляются довольно часто, то это уже повод обратиться к врачу.

От головной боли хоть раз в жизни страдал каждый. Появляться она может по разным причинам. Терпеть головную боль не нужно, даже если она едва ощутима. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-невролог, медицинский директор Сети клиник "Семейная" Павел Бранд.

Вы не имеете дара предвидения, чтобы понять, останется ли головная боль слабой или станет сильной. Лучше сразу обезболить. Павел Бранд, невролог

Как отметил медик, если головные боли проявляются довольно часто, то это уже повод обратиться к врачу. Даже прием обезболивающих на протяжении трех дней подряд уже "не очень здорово". Самостоятельно подобрать обезболивающее можно для разового приема, это может быть любой нестероидный противовоспалительный препарат.

Такие способы устранения головной боли, как мази, чаи, травы, невролог считает малоэффективными.

Ранее были названы причины возникновения мигрени.

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