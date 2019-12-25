Специалист рассказал о причинах появления головных болей.

Невролог назвал опасное последствие приступов мигрени. Об этом в интервью "РИА Новостям" сообщил главный внештатный специалист Минздрава Московской области Ринат Богданов.

Мигрень – это заболевание с наследственной предрасположенностью. При этом наряду с головной болью, нарушается управление сосудами, у людей, страдающих мигренью, риск инсульта почти в два раза выше Ринат Богданов, невролог

Эксперт уточнил, что при мигрени временно нарушается работа системы тройничного нерва. При этом выделяются вещества, которые приводят к расширению сосудов, неинфекционному воспалению, отеку. Это формирует пульсирующую интенсивную головную боль. Болезнь может сопровождаться свето- и звукобоязнью, редко - тошнотой и рвотой.

Провоцировать мигрень может стресс, переутомление, недосып или пересып, изменение погоды, алкоголь, нитраты, нерегулярное питание.

Невролог перечислила болезни, о которых говорят холодные ноги.

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