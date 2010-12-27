Россиянки стали выходить замуж на 8 лет позже

Постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.

Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет. На сегодняшний день большая часть женщин выходят замуж в 25-34 лет, тогда как восемь лет назад самым популярным был возраст 18-24. Об этом сообщил Росстат.

Наиболее популярный возраст у мужчин не изменился, он остался в промежутке 25-34 лет. Специалист лаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова отметила, что брак откладывают из-за получения образования, отсутствии работы или жилья, из-за построения карьеры, да и многие просто хотят пожить в свое удовольствие. Еще сегодня увеличивается количество пар, которые просто не регистрируют брак, но живут вместе.

Кроме того, по данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.

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