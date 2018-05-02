Юная гимнастка упала прямо на голову при выполнении сложного элемента

В сети появилось видео опасного падения чемпионки по многоборью.

В сети появилось видео неудачного падения чемпионки мира по многоборью Морган Херд. В момент выполнения сложного элемента спортсменка упала прямо на голову. Известно, что девушке 16 лет, а в 2017 году она стала чемпионкой мира по многоборью.

Опасный для здоровья инцидент произошел в воскресенье, 29 апреля во время чемпионата Pacific Rim Championships, который проходил в Колумбии. На видеозаписи видно, как спортсменка приземлилась на голову, а зрители от ужаса ахнули.

В настоящее время нет информации о тои, как себя чувствует девушка. Также неизвестно, какую травму она получила в результате падения. По данным организаторлв соревнований известно, что Морган Херд отказалась от участия в соревнованиях на следующий день.

Видео: YouTube - USA Gymnastics