Неудачный запуск ракеты "Калибр" с российского корабля попал на видео

Запуск осуществлялся с фрегата "Маршал Шапошников".

В интернете появилось видео, на котором запечатлен запуск крылатой ракеты "Калибр" с борта фрегата "Маршал Шапошников". Этот запуск был выполнен в ходе учений ВМФ России, сообщает "Военное обозрение".

По кадрам опубликованного ролика видно, что ракеты запускалась из вертикального положения. После старта "Калибр" поднялся на высоту в несколько десятков метров, а затем неожиданно резко упал в воду, разваливаясь на части. Падение сопровождалось вращением и вспышками. До места своей цели ракета не долетела.

После падения на поверхности воды образовалось пятно, также видно, что продолжилось горение ракеты. Судно, с которого осуществлялся запуск, начало движение от места инцидента.

Съёмки запуска "Калибра" осуществлялись с воздуха.

Отметим, что официально о данном инциденте не сообщалось. Также не ясно, кто является автором опубликованного видео.

Ранее мы сообщали, что США напугала реакция России на появление в Черном море американского катера.

Видео: YouTube / Военный Эксперт