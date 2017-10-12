Неубиваемый "Фольксваген": Искореженный ураганом автомобиль бодро ехал по дороге

В сети появилось необычное видео из Бразилии, на котором искореженный ураганом автомобиль совершенно спокойно едет по дороге.

В интернете, на популярном видеохостинге YouTube, появилось видео, главным героем которого стал фургончик марки "Фольксваген".

Сообщается, что автомобиль сильно пострадал во время урагана, который бушевал в Бразилии в сентябре. На "Фольксваген" упало огромное дерево. По счастливой случайности в машине никого на тот момент не было. После урагана владелец спокойно завел его и поехал своим ходом в сервис.

Пользователи шутят, что это хорошая реклама для неубиваемого "Фольксвагена".

Видео: YouTube/Renata Passaretti