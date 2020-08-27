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Нетрезвый мужчина запрыгнул на капот полицейской машины в Ленобласти

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Дебошир находился под действием наркотиков.

Ночью четверга, 27 августа, в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти произошел инцидент с участием дебориша в состоянии наркотического опьянения. Молодой человек залез на капот автомобиля ГИБДД, разбив лобовое стекло и сломав сигнальные маячки. Об этом пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Первоначально дорожные полицейские обратили внимание на хулигана во время патрулирования улиц.  Виновник происшествия лежал на дороге без сознания, но быстро пришел в себя и начал буянить.

Сейчас мужчина задержан. По факту случившегося ведется проверка, после которой планируется возбуждение уголовного дело.

Ранее мы рассказали о том, что из квартиры бизнесмена в Ленобласти вынесли ювелирку, валюту и более 7 млн рублей.

Видео: Невские Новости

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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