Из квартиры бизнесмена в Ленобласти вынесли ювелирку, валюту и более 7 млн рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Во вторник, 25 августа, в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 47-летний индивидуальный предприниматель и заявил об ограблении своей квартиры в деревне Ненимяки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

По словам заявителя, неизвестный проник в его квартиру 12 августа. Злоумышленник прихватил с собой ювелирные изделия на сумму 600 тысяч рублей, а также 7,2 млн рублей и 5 тысяч долларов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент полиция ведет розыск грабителя.

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