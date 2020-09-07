Пьяный мигрант устроил несколько ДТП на Васильевском острове

В крови у водителя оказалось 1.103 мг/л алкоголя.

Вечером 6 сентября в Василеостровском районе Петербурга задержали гражданина Узбекистана, который в нетрезвом виде сел за руль микроавтобуса и устроил несколько ДТП. В сети появилось видео с моментом задержания нарушителя.

Одна из аварий, виновником которой стал мигрант, произошла на пересечении Большого проспекта и 15-линии. Разбираться с последствиями инцидента мужчина не стал и поехал дальше кататься по дорогам Васильевского острова, устроив еще ряд столкновений. Сотрудники ДПС остановили нарушителя на пересечении набережной Лейтенанта Шмидта и 9-линии В.О.

В крови у водителя оказалось 1.103 мг/л алкоголя. Документы гражданина Узбекистана были просрочены. Права на управление микроавтобусом у него просто не было. На вопрос: "Зачем выпил?", мужчина ответил: "Мои проблемы". При этом от медицинского освидетельствования он отказываться не стал.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.