Нетрезвая жительница Сланцев раздавила своего ребенка во сне

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 15 июня, в Сланцах произошла трагедия: молодая женщина в нетрезвом состоянии легла спать со своим полуторамесячным ребенком и задавила его насмерть. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.



Как удалось установить, младенец погиб под тяжестью тела собственной матери. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Все необходимые доказательства были собраны и направлены в суд.

Ранее мы рассказали о том, что в Саратовской области от пневмонии умер 6-месячный младенец с коронавирусом.

Фото: Piter.TV