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Нетрезвая автоледи в Гатчинском районе отправила машину в кювет

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Одна пассажирка доставлена в больницу.

Утром вторника, 21 июля, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло ДТП.  Машина Kia Ceed под управлением женщины 1993 года рождения вылетела в кювет. В результате были госпитализированы владелица автомобиля и одна из пассажирок. Об этом сообщил отдел пропаганды регионального ГИБДД.

Согласно предварительным данным, авария произошла примерно в 7:05 на 25-ом километре автодороги "Стрельна-Кипень-Гатчина" у развязки с а\д "Нарва". О состоянии второго пассажира пока ничего не известно.

По словам очевидцев, управлявшая автомобилем женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту создания аварийной ситуации в нетрезвом виде уже возбудили уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что водитель ВАЗ погиб в ДТП в Киришском районе.

Фото и видео:  ВКонтакте / dorinfo

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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