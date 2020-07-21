Нетрезвая автоледи в Гатчинском районе отправила машину в кювет

Одна пассажирка доставлена в больницу.

Утром вторника, 21 июля, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло ДТП. Машина Kia Ceed под управлением женщины 1993 года рождения вылетела в кювет. В результате были госпитализированы владелица автомобиля и одна из пассажирок. Об этом сообщил отдел пропаганды регионального ГИБДД.

Согласно предварительным данным, авария произошла примерно в 7:05 на 25-ом километре автодороги "Стрельна-Кипень-Гатчина" у развязки с а\д "Нарва". О состоянии второго пассажира пока ничего не известно.

По словам очевидцев, управлявшая автомобилем женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту создания аварийной ситуации в нетрезвом виде уже возбудили уголовное дело.

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Фото и видео: ВКонтакте / dorinfo