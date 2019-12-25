Водитель ВАЗ погиб в ДТП в Киришском районе

Мужчина съехал в кювет и врезался в дерево.

Вечером 20 июля в Киришском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

Около 21:35 водитель ВАЗ, двигаясь по 251-му километру автодороги "Лодейное-Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово", съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На снимках, появившихся в сети, видно, что отечественный автомобиль буквально намотался на дерево и превратился в хлам. На месте аварии работали медики, сотрудники ДПС и спасатели. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшего.

Ранее мы писали, что в ДТП на КАД погибла пассажир мотоцикла.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.