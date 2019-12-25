  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на КАД погибла пассажир мотоцикла
Сегодня, 19:56
97
smirenny

В ДТП на КАД погибла пассажир мотоцикла

0 0

Водитель "Шкоды", перестраиваясь, столкнулся с попутным мотоциклом "Сузуки".

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 20 июля около 18:30 на 29 километре внутреннего кольца КАД, 300 метров от проспекта Культуры к проспекту Руставели, произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель "Шкоды Октавиа", перестраиваясь в левый ряд, столкнулся с попутным мотоциклом "Сузуки". В результате аварии погибла пассажир мотоцикла. Инспекторы ДПС проверку по факту ДТП.

Ранее мы писали, что ограбление отеля в Петербурге попало на видео.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, дтп, дтп с мотоциклом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии