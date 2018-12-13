Стало известно, кто заменит Нетребко и Эйвазова на концерте "Классика на Дворцовой"

В концерте "Классика на Дворцовой"произошли серьезные изменения.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут принять участия в гала-концерте "Классика на Дворцовой". Об этом Piter.TV сообщили в комитете по культуре Петербурга.

В ведомстве сообщили, что артисты не выйдут на сцену в связи с необходимостью продления восстановительного периода после перенесенного заболевания. Их место заменит оперная певица Вероника Джиоева и солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков.

Напомним, что "Классика на Дворцовой" пройдет на главной площади города 26 мая в честь 316-летия Петербурга. В этот день на сцене выступят солистка Мариинского театра меццо-сопрано Екатерина Сергеева, итальянская певица Мария Мудряк, баритон Алексей Лавров, тенор из США Рене Барбера и сопрано с Кубы Мария Алейда. На сцене с певцами выступит оркестр Михайловского театра. Все это будет сопровождаться танцевальными номерами спортино-танцевального клуба "Дуэт", театра Аллы Духовой TODES и Театра балета имени Леонида Якобсона.

Ранее мы сообщали, что в связи с мероприятием в центре Петербурга ограничат движение.

Фото: социальные сети