Гала-концерт "Классика на Дворцовой" перекроет движение в центре Петербурга

В субботу, 26 мая в центре Петербурга будет ограничено движение. На этот раз улицы перекрывают из-за гала-концерта "Классика на Дворцовой".

Ограничения движения в связи с гала-концертом "Классика на Дворцовой" ожидают автолюбителей с самого утра. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, с 8:00 до 23:59 на Миллионная улица будет перекрыта от Дворцовой площади до Мошкова переулка. Также с 16:30 до 23:59 закроют Певческий проезд. Ограничения коснуться и набережной реки Мойки, где автомобилистам будет закрыт путь от Певческого проезда до Невского проспекта.

О мероприятии подробнее можно прочить в нашем материале.

Фото: открытые источники