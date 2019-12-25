Netflix снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"

Комедийное шоу будет посвящено взрослению девочки Уэнсдей.

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал по мотивам знаменитой "Семейки Аддамс". Режиссером проекта станет Тим Бертон.

Комедийное шоу будет состоять из восьми серий. Его посветят взрослению одной из любимых героинь франшизы, девочке Уэнсдей. В разные годы ее сыграли такие актрисы, как Лиза Лоринг, Кристина Риччи и Николь Фьюгере.

По сюжету Уэнсдей попытается овладеть своими новыми экстрасенсорными способностями, чтобы помешать убийце, терроризирующему целый город, и разгадать тайну родителей. Когда состоится премьера сериала, пока не известно.

Ранее началась работа над третьей частью фильма "Приключения Паддингтона".

Фото: кадр из мультфильма "Семейки Аддамс" (2019)